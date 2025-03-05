В России просрочка по банковским картам выросла на треть

Россияне за прошедший год накопили обязательства по кредитным картам: совокупный портфель кредиток по итогам января достиг 4,4 трлн рублей, увеличившись год к году почти на 33%, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро», с которыми ознакомился Forbes. При этом проблемные долги, просроченные более чем на 90 дней, по сравнению с январем прошлого года выросли почти на 27%, достигнув нового рекорда – 510 млрд рублей, или 11,5% от портфеля. В количественном выражении в просрочке «90+» – 8,2% от действующих кредитных карт, максимум по меньшей мере за последние два года.

Увеличение на четверть суммы просрочки со сроком более 90 дней по кредитным картам объясняется довольно значительным ростом всего портфеля кредитных карт, говорит генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. Однако, по его словам, «плохие» долги на данном этапе не выглядят драматично, так как «данный рост может быть абсорбирован банковской системой»: в 2024 году темпы роста карточного портфеля опережали темпы прироста просроченной задолженности по кредиткам.

По данным Банка России, по итогам 2024 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 11,2%. Значительный вклад в его рост внесли кредитные карты: они уже составляют около 27% от совокупного портфеля, отмечал ЦБ в декабрьском обзоре «О развитии банковского сектора». Выдачи кредитных карт оказались менее чувствительны к росту ключевой ставки, которая в 2024 году поднялась до рекордных 21%. В условиях высоких ставок по вкладам люди стремились больше сберегать, а для оплаты текущих расходов использовали льготные периоды по картам, объяснял регулятор. ЦБ надеется, что аппетиты банков к новым выдачам останутся в 2025 году невысокими. «Банки со своей стороны, в связи с принятыми макропруденциальными мерами и ухудшением платежной дисциплины по ранее выданным кредитам, ужесточали требования к новым заемщикам», – указывал ЦБ. В результате уровень одобрения заявок на кредитные карты снизился с 29% в III квартале 2023 года до 22% в IV квартале 2024 года. анки традиционно неохотно говорят о просрочке по любым кредитам физлиц. «Мы не отмечаем резкого роста просрочки по кредитным картам. В ВТБ этот показатель пропорционален росту кредитного портфеля», – сообщила пресс-служба банка. По словам директора по развитию кредитных карт ОТП Банка Сергея Ходинского, уровень просрочки в банке значимо не менялся в 2024 году и сейчас остается на «стабильно умеренном уровне». Другие розничные банки не ответили на запрос, сообщает «Форбс».

Для банкиров просрочка по кредитным картам не является сюрпризом: традиционно беззалоговые сегменты розницы показывают уровень плохих долгов выше, чем ипотека и автокредиты. «Рост просрочки наблюдается у клиентов, у которых помимо кредитной карты имеется еще один или несколько кредитных продуктов. И если клиент сталкивается с трудной финансовой ситуацией, мешающей ему своевременно производить выплаты по кредитам, то в 70% случаев именно по кредитным картам клиенты не возвращают задолженность или погашают ее с опозданием», – продолжает Сергей Ходинский. По его словам, такое поведение достаточно легко объяснимо: если не внести платеж по ипотеке или за автомобиль, находящийся в залоге у банка, это будет чревато потерей данного имущества. Невнесенный платеж по карте лишь испортит кредитную историю, что клиентами воспринимается не столь критично, резюмирует он.

Москва, Елена Васильев

© 2025, РИА «Новый День»

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