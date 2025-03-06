Продажи новых легковых машин в России в феврале рухнули на 25%

Продажи новых легковых машин в России в феврале упали на 25% в годовом выражении, до 78 тыс. штук. Такие данные приводит «Автостат». По оценке агентства, рынок продемонстрировал отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Тогда он показал снижение на 11% год к году, а на протяжении почти двух последующих лет непрерывно рос.

Относительно января текущего года продажи сократились на 12%. Российский авторынок ушел «в минус» и по итогам двух месяцев 2025 года. За этот период было реализовано 167,1 тыс. новых легковых автомобилей – на 9,3% меньше, чем в аналогичном период прошлого года.

По подсчетам «Автостата», в феврале продажи рухнули почти у всех брендов из топ-10. Так, лидер рынка – Lada – сократила реализацию на 14,3%, до 24,57 тыс. штук. Находящийся на втором месте китайский Haval снизил продажи в России на 20,1%, до 9,57 тыс. машин. Тройку лидеров замыкает Chery с результатом 8,39 тыс. автомобилей – это на 15,5% меньше показателей прошлого года. Продажи Geely и Changan упали на 58,4%, до 5,1 тыс. штук, и на 26,2%, до 4,42 тыс. штук, соответственно. Рост демонстрируют только Jetour (+ 22,5%), Jaecoo (+39,8%) и Belgee (+92%). В модельном рейтинге «Автостата» первое место в феврале сохранила Lada Granta, на втором месте – Lada Vesta, на третьем – Haval Jolion.

Основные причины падения продаж в феврале – реализованный спрос (те, кто хотел купить автомобиль, сделали это преимущественно до ноября, ожидая роста цен) и дорогие кредиты, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, рынок затормозился на слухах о возможном возвращении в Россию зарубежных брендов и ожиданиях снижения цен из-за укрепления рубля. Однако, по мнению опрошенных изданием экспертов, это ложные надежды.

Более того, как прогнозируют аналитики, в марте продажи могут рухнуть год к году еще на 15-30%. «На негативную динамику продолжат влиять высокие банковские ставки, дороговизна автомобилей и фактор выбранного спроса», – указывает газета.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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