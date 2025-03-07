В России растет уровень неравенства населения

Неравенство в России растет последние два года. Коэффициенты, которые показывают разницу между самыми богатыми и самыми бедными россиянами, начали увеличиваться и достигли уровня 2021 года. Президент Владимир Путин назвал неравенство «настоящим бичом современного мира» и поручил сократить разрыв в ближайшее десятилетие.

Коэффициент Джини – индикатор, который показывает неравномерность распределения доходов населения, – по итогам 2024 года вырос в России до 0,408 против 0,405 в 2023 году (или с 40,5% до 40,8% в процентном эквиваленте), передает РБК со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

За последние 10 лет на максимальном уровне показатель был в 2018 году, тогда он составил 41,4%. Впоследствии коэффициент снижался (с небольшим отклонением вверх в 2021 году) и достиг минимального значения в 39,8% в 2022-м – тогда он впервые с 2002 года опустился ниже 40%. Максимальное значение индекса Джини в истории современной России датируется 2007 годом – 42,2%.

Одновременно за 2024 год увеличился коэффициент фондов, отражающий разрыв между 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими, – теперь они различаются в 15,1 раза против 14,8 раза год назад. Минимальное за десять лет значение – разница в 14 раз – статистика зафиксировала в 2022 году, тогда показатель неравенства в доходах в России был на самом низком уровне. После чего разрыв опять стал увеличиваться. Тем не менее в более ранние периоды – например, в 2007-2013 годах – коэффициент фондов был значительно выше, чем сегодня, и стабильно превышал 16 раз.

В «майском указе» 2024 года, изданном после инаугурации президента Путина на новый срок, содержится цель, согласно которой, коэффициент Джини должен снизиться до 0,37 (эквивалентно 37%) к 2030 году и до 0,33 к 2036 году. «Неравенство – настоящий бич современного мира. Внутри стран неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность», – подчеркнул тогда российский лидер.

В Минэкономразвития сообщили, что решению вопроса неравенства доходов посвящен отдельный раздел Единого плана по достижению национальных целей. Он предусматривает «комплекс системных мер», среди которых – социальная поддержка низкодоходных групп населения, повышение занятости, рост минимального размера оплаты труда, регулирование налоговой политики. Рост благосостояния граждан в реальном выражении будет обеспечиваться мерами по обеспечению макроэкономической стабильности, прежде всего, выходу на таргет инфляции и поддержание соответствующего уровня.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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