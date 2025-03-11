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Вторник, 11 марта 2025, 17:34 мск

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Украинский беспилотник остановил поставки российской нефти в Венгрию

Будапешт выразил возмущение действиями киевского режима, назвав их неприемлемыми. Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поставки нефти из России в Венгрию приостановлены после атаки украинского беспилотника на измерительную станцию нефтепровода «Дружба»

«Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию. Венгрия не несет ответственности за эту войну», – цитирует его слова РБК.

Сийярто подчеркнул, что энергоснабжение Венгрии является вопросом ее суверенитета и назвал атаки на энергетическую инфраструктуру страны неприемлемыми.

Будапешт, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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