Размер средней пенсии по отношению к зарплате упал до минимума

Средняя пенсия в России составляет меньше трети от средней заработной платы. Согласно данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, это минимальный показатель с 2017 года. По мировым стандартам «коэффициент замещения пенсий» должен быть не ниже 40%.

В России на конец 2024-го средняя страховая пенсия по старости составила 25 тыс. рублей, а зарплата – 86 тыс. Соответственно, при достижении старости пожилые люди получают от государства ниже трети (29%) от заработка, который могли бы получать, если бы работали, пишут «Известия» со ссылкой на исследование НАПФ. Это минимальный показатель с 2017 года, когда коэффициент был на уровне 36%. С тех пор он постепенно снижался, в 2023-м он был на один процентный пункт выше, чем в 2024-м, – 30% против 29%.

Соотношение пенсии и утраченного заработка называют коэффициентом замещения – он определяет, насколько эффективно система обеспечивает пенсионный доход взамен заработка. Международная организация труда (МОТ) рекомендует держать его на уровне не менее 40%.

По словам аналитиков, одна из главных причин постепенного снижения уровня компенсации после утраты заработка на самом деле довольно позитивная – это рекордное повышение доходов россиян в последние годы из-за острого дефицита кадров. Оклады опережали рост цен, тогда как выплаты по старости индексировали по официальному уровню инфляции (9,5% в 2024 году). Тем не менее сравнение средних выплат по старости и средних доходов актуально – оно отражает благосостояние пенсионеров в нынешних условиях.

В свою очередь во ВНИИ труда Минтруда считают, что сравнивать сегодняшнюю среднюю зарплату с пенсиями россиян, которые уже давно вышли на заслуженный отдых, непоказательно. Во-первых, потому что доходы в отличие от пенсий растут неравномерно: у части людей зарплата увеличилась за последний год на 20%, у кого-то осталась на прежнем уровне.

Кроме того, в расчете среднего жалованья учитываются и сверхвысокие заработки, которые не участвуют в формировании пенсионных прав и не подлежат замещению – выплаты формируются только с доходов до определенной суммы, с которой уплачиваются страховые взносы. В итоге средняя пенсия более однородна, так как ее размер меньше различается между получателями: она ближе к медианной зарплате, а не к средней.

Впрочем, есть и другие факторы, которые снижают выплаты пожилым людям. Например, отмена индексации пенсий работающим гражданам с 2016-го по 2024-й. Это влияло на размер выплат и отразилось на коэффициенте замещения. С 2025 года такую индексацию возобновили.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube