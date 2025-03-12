Госуслуги не звонят и не пишут пользователям с предложением снять самозапрет на кредиты

Сотрудники «Госуслуг» не звонят и не предлагают снять самозапрет на кредиты. Сделать это может только сам пользователь может отменить его с помощью электронной подписи, сообщило в своем тг-канале Минцифры РФ.

«Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении «Госключ». Будьте бдительны: сотрудники «Госуслуг» не звонят с предложениями по снятию самозапрета и не присылают никаких ссылок!", – сообщило Минцифры.

Там же отмечается, что изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете. При этом никаких «некорректных» или «случайных» самозапретов быть не может, добавили в министерстве.

Как напоминает РИА Новости, Минцифры уже рассказало о том, что более 5 миллионов россиян установили самозапрет на кредит через «Госуслуги» за 10 дней работы сервиса. Чаще всего самозапрет устанавливали москвичи (около 950 тысяч заявлений). В топ регионов по количеству жителей, которые установили самозапрет на кредиты, вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Челябинская область, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Ростовская области.

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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