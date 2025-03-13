Каждый третий продаваемый смартфон в России является подделкой

В России каждый третий смартфон на рынке является подделкой. Об этом свидетельствует исследование Минпромторга.
Доля подделок среди смартфонов на российском рынке составила порядка 31%, а ноутбуков и компьютеров – до 15%. Среди «серых» телефонов попадаются нелицензионные сборки и устройства с нелегальным программным обеспечением, пишет газета «Ведомости».
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку всей электроники системой «Честный знак» с 1 сентября 2025 года, чтобы бороться с нелегальной продукцией. Сейчас производители и дистрибуторы маркируют только отдельные категории товаров в рамках эксперимента.
«Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников», – заявили в министерстве.
Согласно инициативе, все производители, продавцы и импортеры техники будут обязаны регистрировать товары в единой информационной системе. Мера затронет 169 тысяч участников рынка, а затраты на ее реализацию в первые шесть лет превысят 42,779 млрд рублей, включая 18,377 млрд рублей налоговых отчислений.
Москва, Зоя Осколкова
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