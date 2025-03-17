Российские сельхозпроизводители готовы к началу посевной кампании

Российские сельхозтоваропроизводители подготовились к началу посевной компании. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В настоящее время фермеры и агропромышленники располагают 97,4% от ожидаемого объема проверенных и готовых семян зерновых и зернобобовых культур. Запасы сои составляют 127%, рапса ярового – 87%, сахарной свеклы – 70,3%, а кукурузы – 60,5%.

«Текущие показатели соответствуют средним значениям за последние пять лет. При этом во многих субъектах подготовка семян к севу уже практически завершена», – рассказали в Минсельхозе.

Уровень обеспеченности по отдельным культурам достигает 90-100% в Ростовской и Омской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской, Чеченской и Удмуртской республиках.

В министерство подчеркнули, что особое внимание уделяется использованию семян отечественной селекции. По итогам 2024 года их доля на рынке увеличилась до 67,6%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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