ФАС призвала крупные торговые сети ограничить наценку на продукты

Федеральная антимонопольная служба России предложила крупнейшим торговым сетям ограничить наценку на социально значимыепродукты.

«Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе», – сказано в сообщении ведомства.

Призыв адресован торговым сетям «Лента», «О»Кей», «Метро», «Зельгрос», «Мария Ра», «Магнолия», «Монетка», «Верный», «Спар», «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», уточняет РИА «Новости».

Кроме того, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) «проработать с неприсоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос взятия на себя указанных добровольных обязательств».

В случае положительного решения сети направят в антимонопольное ведомство информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства, отметили в ФАС.

«Присоединение ретейлеров к этой инициативе повысит не только ценовую доступность социально значимых продуктов питания для граждан, но и конкурентоспособность этих сетей», – полагают в ведомстве.

Напомним, в январе ФАС запросила у крупных торговых сетей информацию об ограничении наценок в рамках контроля соблюдения ретейлерами добровольно принятых обязательств по отдельным позициям продовольственных товаров.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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