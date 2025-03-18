Кабмин РФ решит вопрос о приватизации семи крупных компаний

Минфин России представил на рассмотрение правительства список из семи крупных компаний для приватизации в 2026 году, сообщил замминистра Алексей Моисеев.

Чиновник напомнил, что в конце 2023 года Минфин предложил список из 30 крупных компаний с долей государства более 50% для рассмотрения вопроса о приватизации, но в итоге, по его словам, произошла «утруска-усушка». «Сейчас у нас там около 7 на следующий год, на 2026 год», – сказал Моисеев (цитата по «Прайм»). По его словам, документ находится на рассмотрении правительства.

Замминистра также напомнил о планах провести первичное размещение акций госкорпорации «ДОМ.РФ» в 2025 году. По его словам, оно может состояться в четвертом квартале, может быть, в конце третьего. Это будет зависеть от рекомендаций консультантов по «окнам возможностей», пояснил Моисеев, отметив, что «сейчас там работа идет полным ходом».

«Что касается других, почему мы сейчас про это говорим: чтобы продать в 2026 году, надо года полтора подготовки. То есть эти компании даже не все ПАО, и там понятно, что и юридическую структуру, и организационно-правовую форму менять, и знакомить инвесторов. Там есть компании, которые торгуются на рынке, соответственно, с ними будет полегче, есть такие, которые не торгуются», – пояснил замминистра.

При этом он отказался уточнить отрасли, в которых работают предлагаемые к приватизации компании.

Моисеев подчеркнул, что кабмин в целом поддерживает инициативы по приватизации, поскольку была поставлена цель получить к 2030 году 1 трлн рублей от продажи активов, передает РБК. По его словам, приватизация семи компаний в 2026 году может принести бюджету от 100 млрд до 300 млрд рублей. В эти рамки не входят поступления в казну от реализации активов, которые переходят государству по судебным решениям и затем продаются инвесторам, уточнил чиновник.

Ранее сегодня глава Минфина Антон Силуанов на заседании коллегии Росимущества заявил, что ведомство подготовит предложения по новой большой приватизации. В Минфине сочли текущее время подходящим, чтобы вновь поставить этот вопрос на повестку дня. Сколько и какие компании могут попасть под приватизацию, Силуанов не уточнил.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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