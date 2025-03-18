Минфин России готовит новую большую приватизацию

Министерство финансов России подготовит предложения по новой большой приватизации. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. По его словам, в ведомстве считают текущее время подходящим, чтобы поставить данный вопрос на повестку дня. Сколько и какие компании могут попасть под приватизацию, Силуанов не уточнил.

«На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей», – цитирует министра ТАСС.

Также в планах Минфина активизировать приватизацию имущества, изъятого в госказну в том числе по судебным решениям, рассказал Силуанов, передает «Прайм». По его словам, в текущем году поступление доходов от реализации такого имущества должно составить не менее 100 млрд рублей.

В 2024 году по результатам приватизации в бюджет поступило 132 млрд рублей при плане в 6 млрд. Об этом сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко на расширенном заседании коллегии ведомства. Всего, по его словам, Росимущество обеспечило поступления в бюджет РФ на сумму свыше 473 млрд рублей при плане 405 млрд. «Дивиденды госкомпаний в 2024 году составили 307 млрд рублей, при этом крупнейшими плательщиками стали компании нефтегазового сектора», – уточнил Яковенко.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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