«Никто не против»: в Минфине РФ высказались в поддержку новой большой приватизации

Новая большая приватизация в России состоится, когда будет сформирован рынок с участием активных отечественных инвесторов. Об этом заявил заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев, выступая в одной из секций XI Петербургского международного юридического форума.

«Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», – пояснил Моисеев (цитата по РИА «Новости»).

По его мнению, приватизация должна состояться, когда сформируется рынок активных российских инвестиций. «Считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось. Но этого никто не хочет, естественно. Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный, российский», – заключил замглавы минфина.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России, что, по его мнению, обеспечило бы новую модель роста экономики РФ.

Москва, Мария Соколова

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