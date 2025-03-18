Импорт пальмового масла в Россию сократился до минимума за 10 лет

Россия сокращает ввоз пальмового масла. В прошлом году объем импорта сократился до минимума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Совета стран-производителей пальмового масла.

Ввоз пальмового масла сокращается третий год подряд. При этом в России этот продукт не производится. В 2024 году российские импортеры закупили 795 тысяч тонн пальмового масла, обновив десятилетний минимум.

Крупнейшим экспортером пальмового масла для РФ остается Индонезия: на эту страну приходит 70% всех поставок – 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 млн долларов. Небольшие объемы также поставила Малайзия – на сумму 15,2 млн долларов.

Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и Евросоюз (10,7%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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