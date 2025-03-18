Минздрав: компании теряют ежегодно 443 млрд рублей из-за курящих сотрудников

В Минздраве РФ подсчитали, что ущерб экономике от курящих работников составляет 443 млрд рублей в год. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, хронические болезни, связанные с табакокурением, «съедают» порядка 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста.

«Курение сотрудников обходится российским компаниям, наши расчеты, в 443 млрд рублей из-за перекуров и снижения продуктивности», – сказал Мурашко.

Министр отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью. В результате реализации таких программ не только улучшается самочувствие сотрудников, но и растет их продуктивность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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