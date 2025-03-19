ЕС в январе купил российского газа на максимальную за два года сумму

Евросоюз в январе закупил российский трубопроводный газ на €833 млн, а сжиженный природный газ (СПГ) – на €1,07 млрд, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки в €1,9 млрд стали максимальными за два года.

Страны ЕС в январе заплатили за СПГ из России €1,07 млрд – на 17% выше, чем в декабре 2024 года, и на 57% больше, чем в январе 2024 года. Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено более €1,3 млрд. Главными импортерами стали Франция (€455 млн – максимум с декабря 2022 года), Испания (€261,5 млн – максимум с января 2023 года) и Бельгия (€256,7 млн – максимум с апреля 2023 года). Нидерланды увеличили покупку СПГ из России на 1,6% по сравнению с декабрем 2024 года – до €100 млн.

ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что лишь на 10% ниже показателя декабря 2024 года, несмотря на полную остановку транзита через территорию Украины. Более того, эта сумма выше, чем была в октябре и ноябре 2024 года. На сегодня газопровод «Турецкий поток» остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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