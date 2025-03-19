Количество выданных автокредитов в феврале сократилось еще на 6,2 процента

Количество выданных автокредитов в феврале 2025 года сократилось на 6,2% по сравнению с январем, составив 60,7 тыс. (64,7 тыс. в январе). После пика в сентябре 2024 года выдача автокредитов сокращается пятый месяц подряд, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

В феврале по сравнению с предыдущим месяцем сократился и объем выданных автокредитов – на 6,7%, до 73,4 млрд. руб.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в феврале 2025 года снизилось на 53,3% (в феврале 2024 года – 130,1 тыс.).

Наибольшее количество автокредитов в феврале 2025 года было выдано в Москве (3,38 тыс.), Московской области (3,06 тыс.), Республике Татарстан (3,06 тыс.), Краснодарском крае (2,52 тыс.) и Санкт-Петербурге (2,43 тыс.).

Среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования наиболее серьезная динамика снижения числа выданных автокредитов зафиксирована в Ростовской области (-17,6%), Ставропольском (-14,5%) и Краснодарском (-14,2%) краях, в Москве (-10,8%) и Московской области (-10,3%). В свою очередь в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов в феврале 2025 года, напротив, увеличилась, в том числе в Ханты-Мансийском АО (+3,7%), Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (+2,5%), Удмуртской Республике (+0,9%), а также в Кемеровской (+0,5%) и Самарской (+0,4%) областях.

«Сокращение выдачи автокредитов существенно ускорилось после введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в данном сегменте розничного кредитования. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок. При этом обращают на себя внимание более значительные темпы падения выдачи в сегменте кредитов на автомобили с пробегом в сравнении с автокредитами на новые машины. В случае с последними высокие ставки по кредитам зачастую субсидируются производителями и дилерами, поэтому здесь динамика сокращения менее существенна», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube