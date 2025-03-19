Кишечная палочка и канцерогены: половина специй в России оказалась опасной для здоровья

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил письмо главе правительству Михаилу Мишустину с результатами проверки специй и приправ. Проведенные исследования в аккредитованных лабораториях выявили нарушения в 50% образцах. В специях обнаружили кишечную палочку и опасные вещества, в том числе канцерогены, мутагены и ядовитые элементы, сообщает «Коммерсантъ».

По информации НСЗПП, в «Приправе для шашлыка» бренда «Приправыч» и «Приправе универсальной» бренда «Спайс мастер» пороговые показатели по количеству микроорганизмов, включая патогенных, превышены в 40 раз. Больше всего бактерий группы кишечной палочки выявлено у продукции компании АО «Проксима» – «Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля» и «Перец черный молотый».

В связи с этим НСЗПП предлагает кабмину установить минимальные розничные цены (МРЦ) на специи, ввести обязательную регистрацию поставщиков сырья в реестре Минпромторга, а также включить приправы и специи в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества.

По мнению руководителя организации Павла Шапкина, МРЦ на специи должны применяться только к экономсегменту, чтобы вытеснить с рынка некачественную продукцию. Цена ниже 500 рублей за 1 кг на перец или паприку – это признак один из первых признаков суррогата, полагает он.

В Институте развития предпринимательства и экономики меж тем усомнились в необходимости введения новых ограничительных мер, сославшись на то, что производство и продажа специй и приправ регулируются наднациональными техническими регламентами. Там считают, что регулирование цен не является «эффективным инструментом для обеспечения безопасности продукции, а скорее создает дополнительный административный барьер».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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