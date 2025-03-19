РФ вернула стратегические предприятия, прибыль которых уходила на финансирование украинских формирований

За прошлый год Россия вернула в собственность пять стратегических предприятий. Часть компаний находились под иностранным контролем, а прибыль тратилась на финансирование украинских террористов.

«По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем», – сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, собственники компаний выводили продукцию и прибыль в недружественные юрисдикции, не вкладывались в развитие инфраструктуры, а также не выполняли обязательства перед работниками и не в полной мере платили налоги.

Краснов подчеркнул, что изъятые из оборота деньги владельцы тратили на свои нужды, в некоторых случаях за счет этих средств финансировались воюющие против России украинские формирования.

В общей сложности через суд Генпрокуратура обратила в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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