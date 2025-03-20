Жители России увеличили траты в кафе и ресторанах на 13%

Средний чек в кафе, ресторанах и точках фастфуда в России вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. С 1 января по 15 марта 2025 года он составил 1,3 тыс. рублей. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

Согласно статистике, средний чек в ресторанах и барах за год увеличился на 12%, до 2,1 тыс. рублей. В кафе и столовых граждане в среднем тратили 781 рубль, что на 11% больше в сравнении с 2024 годом, а в точках фастфуда – 512 рублей (+14% за год).

Эксперты объяснили рост спроса на питание вне дома развитием интернет-заказов, подъемом деловой активности, внутреннего туризма и реальных располагаемых доходов жителей РФ в целом. По их словам, в совокупности это отражается в среднем чеке. В то же время, указали специалисты, существенный вклад в рост оборота рынка вносит инфляционно-ценовой фактор.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube