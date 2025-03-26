Китайские автомобили подешевели в России

В России подешевели новые китайские машины. Крупные скидки на новые китайские автомобили – до 1 млн рублей – появились из-за переполненных складов и высоких ставок по кредитам, выяснил «Ъ». Эксперты при этом отмечают, что акции закончатся уже к середине лета.

Дилеры и импортеры массово снижают цены на китайские автомобили в России. Скидки на 150-500 тыс. руб. действуют на большинство моделей Haval, Chery, Geely, Omoda и Jaecoo, а на некоторые машины дисконт достигает 1 млн руб. Причина распродаж – переизбыток машин на складах. Из-за высокой ключевой ставки хранение авто стало слишком дорогим: каждый месяц простоя съедает 2,5% прибыли дилеров.

«Сейчас лучшее время для покупки. Через пару месяцев выбор сократится, а цены на новые поставки вырастут»,– сообщил «Ъ» Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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