В России с 2026 года перейдут на двухэтапную индексацию пенсий

В России с 2026 года будет введена двухэтапная индексация страховых пенсий. Об этом сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства

«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля – с учетом роста доходов Социального фонда», – сказал премьер-министр.

В текущем году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3%. Но так как инфляция по итогам 2024 года составила 9,5%, президент Владимир Путин поручил пересчитать пенсионные выплаты с учетом этого показателя.

В настоящее время пенсии по старости получают 39,3 млн россиян. Средний размер пенсии составляет около 24,9 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5%. Эти выплаты получают те, у кого нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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