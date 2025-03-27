Ariston возвращается в Россию: сможет продолжить производство в Ленобласти

Итальянская компания Ariston по согласованию с российскими властями не только вернет свои активы, но и продолжит развивать собственное производство во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор регионе Александр Дрозденко.

Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании «Газпром бытовые системы». При этом сегодня итальянская компания заявила о своем возвращении в Россию.

«Это первый кейс возвращения иностранных инвесторов для продолжения бизнеса в России. Внимательно работаем с партнерами для технологического и экономического развития страны», – отметил глава Ленинградской области.

Ariston – торговая марка итальянского концерна Indesit Company, который производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и многое другое. В апреле 2024 года президент РФ передал ее российские активы под управление структуры «Газпрома».

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube