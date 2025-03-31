В России растет число жалоб на задержку зарплаты

В 2024 году выросло число обращений в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) по теме долгов по заработной плате. По данным ведомства, за год удалось добиться погашения задолженности по зарплате на сумму около 500 млн рублей.

Общее число обращений, связанных с нарушениями в сфере трудовых прав в целом, выросло незначительно – на 0,6%, до 108 тысяч, передает РБК со ссылкой на отчет Роструда за 2024 год, представленный на общественном совете. При этом 18,4 тысячи обращений граждан связаны с задолженностью по заработной плате, что на 37,4% больше, чем годом ранее.

Среди основных причин возникновения долгов по зарплате в Роструде называют в том числе приостановку платежей за отгруженную компаниями продукцию, отвлечение ресурсов на обслуживание займов и недостаток оборотных средств. Чаще всего нарушения трудового законодательства фиксировались в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.

Объем просроченной задолженности организаций по зарплате (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2024 году вырос на 43,5%, сообщал Росстат. В номинальном выражении по состоянию на 1 января он составил 508 млн рублей – менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.

По итогам прошлого года территориальным органам Роструда удалось добиться погашения задолженности по заработной плате более чем 238,9 тысячи сотрудников на сумму около 500 млн рублей. Кроме того, по результатам проверок норм оплаты труда территориальные подразделения ведомства направили в Генпрокуратуру и Следственный комитет 510 материалов для возбуждения уголовных дел.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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