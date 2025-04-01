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Вторник, 1 апреля 2025, 13:15 мск

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Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости

Фото: freepik

Швейцария отменила действие антироссийских санкций в отношении трех объектов недвижимости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

Швейцария не входит в Евросоюз, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года.

По состоянию на август 2024 года в Швейцарии были заморожены финансовые активы на сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также автомобили, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям.

С 13 августа 2024 года по 31 марта 2025 года было отменено действие ограничений в отношении трех объектов недвижимости.

Берн, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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