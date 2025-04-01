Обрабатывающая промышленность РФ растеряла оптимизм: индекс деловой активности в марте рекордно снизился

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в марте снизился до 48,2 пункта. Об этом говорится в отчете аналитического агентства S&P Global.

«Сезонно скорректированный индекс S&P Global в обрабатывающей промышленности России индекс менеджеров по закупкам (PMI) в марте составил 48,2 пункта против 50,2 пункта в феврале, что свидетельствует о возобновлении ухудшения условий работы российских производителей товаров», – отмечается в документе.

«Ухудшение показателей сектора стало первым подобным снижением с сентября прошлого года и самым сильным с апреля 2022 года», – указывают аналитики S&P Global.

Значение индекса PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже – на ее спад.

Данные за март свидетельствуют о возобновлении ухудшения состояния российского производственного сектора, сказано в отчете. Сокращение производства и уменьшение притока новых заказов негативно сказались на общих показателях производственной сферы на фоне снижения внутреннего и внешнего потребительского спроса.

Отмечается, что снижение объемов производства в марте в целом было самым резким с июля 2022 года. Основной причиной сокращения производства стало снижение притока новых заказов, при этом новые продажи сократились впервые с октября прошлого года самыми быстрыми темпами за почти три года.

Между тем производственные затраты компаний росли в марте исторически низкими темпами на фоне замедления уровня инфляции. Участники исследования заявили, что, хотя стоимость сырья продолжает расти, более благоприятные колебания обменного курса валют ограничивали рост цен на импортные товары.

В условиях сложного спроса производители стремились увеличить объемы продаж и установить конкурентоспособные цены на свои товары. Расходы на выпуск продукции продолжили расти, но гораздо более медленными темпами. При этом темпы инфляции отпускных цен были самым медленным за последние два года.

Несмотря на слабый потребительский спрос, российские производители товаров выразили оптимизм в отношении перспектив производства на предстоящий год. Деловая уверенность, как сообщается, была обусловлена запланированными инвестициями в разработку новых продуктов и рекламу. Более того, уровень позитивных настроений оказался самым высоким за последние четыре месяца. В соответствии с ожиданиями увеличения объемов производства в ближайшие месяцы компании продолжили нанимать дополнительных работников в марте. Темпы создания рабочих мест были незначительными, но стали вторыми по скорости с августа прошлого года.

Увеличение численности рабочей силы и сокращение числа новых рабочих мест привели к резкому сокращению объема незавершенных работ на предприятиях в марте. Падение стало самым резким с февраля 2024 года. Сдержанный спрос клиентов привел к дальнейшему сокращению закупок сырья в марте, поскольку компании использовали имеющиеся запасы для выполнения заказов. Снижение закупочной активности было самым резким с августа 2022 года. Падение спроса на сырье несколько ослабило нагрузку на цепочки поставок. Тем не менее, более длительные сроки выполнения заказа обычно были связаны с логистикой и задержками в железнодорожных перевозках.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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