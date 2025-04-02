В Россию стали чаще ввозить контрафактные игрушки, одежду и обувь

В Россию стали чаще завозить контрафактную одежду и обувь, а также игрушки. Об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы (ФТС). Бороться с нелегалами становится все труднее: те постоянно совершенствуют качество подделки товарных знаков.

По данным ФТС, за последний год количество изъятого на границе товара выросло почти на 20%. «За 2024 год сотрудники таможни выявили 5,8 млн единиц нелегальной продукции, предотвратив ущерб правообладателям на сумму 3,4 млрд рублей. В 2023-м число изъятых товаров составляло 4,9 млн, их оценили в 3,7 млрд рублей», – рассказали в ведомстве «Известиям».

Раньше среди поддельных товаров на российском рынке лидировали сигареты, запчасти для машин и другая техника, но после ухода зарубежных брендов наиболее востребованной стала текстильная продукция. Кроме того, нелегально пытаются ввезти игрушки и упаковку, в частности, чехлы и этикетки.

Основной поток контрафактной продукции поступает в Россию из Китая, ОАЭ, Турции и других стран Ближнего Востока. Также фиксируются попытки ввоза через территорию Казахстана. При этом часть продукции может поступать через параллельный импорт, что усложняет разграничение между легальными и нелегальными товарами.

Кроме того, схемы ввоза постоянно совершенствуются. Контрафакт могут смешивать с оригинальными товарами, переупаковывать или маркировать под другим брендом, менять на него документы. Еще один метод – разборка товаров на запчасти с последующей сборкой уже внутри России. Также недобросовестные импортеры могут скрыть факт нанесения на продукцию товарного знака или иного обозначения. Для выявления подделки таможенные органы используют информацию, представляемую правообладателями при включении товарных знаков в таможенный реестр, а также результаты таможенных экспертиз.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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