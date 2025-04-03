Более половины компаний в России столкнулись с простоями в работе в 2024 году

Более половины российских компаний в 2024 году столкнулись с незапланированными простоями в работе из-за различных сбоев. Об этом пишет газета «Известия».

«В 2024 году 58% российских компаний сталкивались с незапланированными простоями в работе своих ИТ-систем и оборудования или потерей данных. При этом убытки даже от одного часа простоя энтерпрайз-компании могут обходиться в десятки миллионов рублей», – говорится в статье.

Сбои в работе были у 73% российских компаний из IT, 71% – промышленный сектор, 65% – телеком. Только простои наблюдались у 39%, только потеря данных – у 32%, а также у 11% организаций в течение года фиксировали сразу обе проблемы.

Среди наиболее частых причин сбоев и потери данных – отключение питания (53% случаев), аппаратные сбои (43%), сбои программного обеспечения (34%) и прорыв систем безопасности (24%) за счет использования киберпреступниками вредоносного программного обеспечения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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