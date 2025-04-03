Россия захватывает мировой рынок подсолнечного масла

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла по итогам текущего сезона может превысить 40%. Об этом сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.

«Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию – 61% импорта, Китай – 66%, Египет – 68%, Иран – 83% и Турцию – 57%. На рынке подсолнечного шрота тоже занимаем значительную долю – более четверти от общего объема. Основными покупателями подсолнечного шрота являются Турция и Белоруссия», – цитирует «Интерфакс» выступление Ильюшина на масложировой конференции.

По словам главы «Агроэкспорта», доля России на мировом рынке рапсового масла составляет 18%, соевого масла – 7%.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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