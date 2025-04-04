Почти четверть проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными

Россельхознадзор провел проверки качества молока и молочной продукции. Доля фальсификата на рынке все еще остается значительной. Об этом сообщает газета «Известия».

По итогам проведенных Россельхознадзором лабораторных исследований за 2024 год проб молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители. Всего было отобрано 10 199 образцов продукции.

Больше всего фальсификата – в 24,82% проб – у сливочного масла. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%). В целом, как уточнили в ведомстве, по итогам 2024 года по сравнению с 2023-м доля такой молочной продукции выросла с 12,04 до 13,9%.

Чаще всего производители нарушают объем массовой доли жира, добавляют жиры немолочного происхождения, крахмал, соду, пищевые добавки и органические кислоты, которые не заявлены в составе продукта. Кроме того, в ряде случаев Россельхознадзор выявлял в продукции запрещенную к использованию в РФ микробную трансглютаминазу.

В Национальном союзе защиты прав потребителей в качестве причины роста фальсификата назвали тот факт, что потребители стараются купить товар подешевле, поэтому торговые сети выставляют ценовые требования к производителям. Однако, удешевление товара происходит в основном за счет снижения его себестоимости, то есть использования более дешевых компонентов для производства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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