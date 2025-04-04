Бразилия не будет вводить ответные меры на пошлины США

Бразилия не намерена отвечать на пошлины США. Об этом заявил вице-президент Жералду Алкмин.

Сенат Бразилии одобрил законопроект, который позволит властям ответить на «односторонние меры», принятые государствами или экономическими блоками, влияющие на международную конкурентоспособность страны.

Алкмин подчеркнул, что правительство Бразилии не намерено использовать этот закон. «Мы не собираемся использовать это, мы хотим вести диалог и переговоры», – отметил вице-президент.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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