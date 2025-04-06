В Вашингтоне объяснили, почему Россия не попала под повышение американских пошлин

Россия не попала под повышение американских пошлин, поскольку Вашингтон пока опасается излишнего давления на Москву на фоне переговоров о мирном урегулировании кризиса на Украине. Об этом заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», – сказал Хассетт в интервью телеканалу ABC, которое цитирует РИА «Новости».

Национального экономического совета Белого дома подчеркнул, что выносить вопрос пошлин во время попыток добиться мира было бы контрпродуктивно.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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