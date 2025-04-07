Впервые за восемь лет сократилось число контролируемых россиянами иностранных компаний

Число иностранных компаний, которые контролируются россиянами, по итогам 2023 года снизилось впервые за восемь лет. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Количество контролировавшихся россиянами иностранных компаний (контролируемая иностранная компания, или КИК) по состоянию на конец 2023 года сократилось на 9% к уровню 2022 года – до 41,4 тыс. – после бурного роста по итогам 2022 года на 21% (до 45,6 тыс.)», – пишет РБК со ссылкой на презентацию ФНС об итогах работы за 2024 год. В материалах налогового ведомства уточняется, что данные об уведомлениях по КИК за налоговый период 2024 года будут отражены в годовом отчете службы за 2025 год.

Контролируемая иностранная компания – это организация или иностранная структура без образования юридического лица, не признаваемая российским налоговым резидентом, но чьим контролирующим лицом является налоговый резидент России (организация или физическое лицо). Снижение числа декларируемых КИК было зафиксировано впервые за все время действия этого механизма по контролю за зарубежными активами – с 2015 года. До 2023 года их число непрерывно росло – в среднем на 15% в год.

По словам экспертов, сегодня КИК российских бенефициаров зарегистрированы в разных юрисдикциях – Кипр, другие страны ЕС, офшоры, и более экзотичные страны, например Гонконг. А также страны нового притяжения, в первую очередь ОАЭ.

Основные причины снижения числа КИК – их ликвидация, утрата контролирующими лицами статуса налогового резидента России, а также размывание/передача доли участия в КИК в пользу лиц, не являющихся налоговыми резидентами страны. Ликвидация КИК в недружественной стране зачастую требует много времени, поэтому в 2022 году многие контролирующие лица просто не успели ликвидировать свои КИК, и это начало отражаться в статистике КИК за налоговый период 2023-го. В дальнейшем, по прогнозам экспертов, количество задекларированных КИК еще больше уменьшится.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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