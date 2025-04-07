Турция приостановит экспорт лимонов из-за заморозков

Турция решила временно приостановить экспорт лимонов с 8 апреля. Об этом сообщило министерства торговли республики.
Решение принято из-за резкого похолодания и «для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», отметили в ведомстве. Там пояснили, что в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны зафиксированы заморозки, что может негативно сказаться на урожае цитрусовых.
В министерстве также отметили, что при необходимости решение о приостановке экспорта лимонов может быть отменено.
На лимоны и мандарины приходится порядка 70% поставок турецкого экспорта цитрусовых. Россия находится на лидирующих позициях среди импортеров лимонов из Турции.
Анкара, Наталья Петрова
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