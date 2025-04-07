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Понедельник, 7 апреля 2025, 12:13 мск

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Турция приостановит экспорт лимонов из-за заморозков

Фото: Freepik

Турция решила временно приостановить экспорт лимонов с 8 апреля. Об этом сообщило министерства торговли республики.

Решение принято из-за резкого похолодания и «для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке», отметили в ведомстве. Там пояснили, что в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны зафиксированы заморозки, что может негативно сказаться на урожае цитрусовых.

В министерстве также отметили, что при необходимости решение о приостановке экспорта лимонов может быть отменено.

На лимоны и мандарины приходится порядка 70% поставок турецкого экспорта цитрусовых. Россия находится на лидирующих позициях среди импортеров лимонов из Турции.

Анкара, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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