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Понедельник, 7 апреля 2025, 16:17 мск

Новости Экономика

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Япония не намерена принимать ответные меры на пошлины США

Япония не собирается вводить аналогичные американским пошлины на товары из США. Об этом заявил премьер Сигэру Исиба.

«Мы не будем действовать аналогичным образом», – сказал глава японского кабмина депутатам Палаты советников парламента Японии.

Исиба подчеркнул, что для урегулирования разногласий Японии и США нужен саммит двух государств. Японский премьер отметил, что готов представить американской администрации целый пакет предложений, а также доказать, что японские инвестиции позволят создавать рабочие места в США.

Кроме того, Исиба заявил, что приложит все усилия, чтобы американские тарифы не сказались негативно на японской экономике, в особенности малом бизнесе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Японии этот уровень составляет 24%. Некоторые страны заявили, что ответят зеркально и введут пошлины на американские товары, другие государства намерены убедить Вашингтон смягчить заградительные меры.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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