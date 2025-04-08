Почти 9 млн россиян за месяц оформили самозапреты на кредиты

Почти 9 миллионов россиян за месяц оформили самозапреты на кредиты. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Восемь миллионов 700 тысяч самозапретов граждане оформили. Это за период очень маленький – чуть больше, чем месяц», – отметила Набиуллина (цитата по РИА «Новости»).

Возможность установить через «Госуслуги» запрет на получение кредитов и займов заработала с 1 марта, в первые дни ею воспользовались почти 3 миллиона человек.

В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. С этого дня банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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