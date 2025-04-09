Импортный алкоголь будет маркироваться на складах в России

Импортный алкоголь будет маркироваться на территории России, а не на иностранных складах, как это делается сейчас. Переход к новой системе начнется с 1 марта 2026 года. Соответствующий закон приняла Госдума.

Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин пояснил, что новые правила помогут минимизировать риски, связанные с возможными запретами на маркировку алкоголя федеральными марками на территории недружественных стран, а также создадут новые рабочие места и объекты инфраструктуры в России. Новый закон упростит процедуру ввоза и контроля качества продукции, отмечает «Росийская газета».

В настоящее время маркировка импортного алкоголя на российских складах возможна только в рамках эксперимента в некоторых регионах страны (в том числе в Москве и Подмосковье), теперь на таможенных складах России этот процесс будет идти на постоянной основе.

Согласно новому закону, правительство РФ будет устанавливать требования к местам маркировки. Промаркированная в других странах алкогольная продукция будет разрешена к ввозу до февраля 2026 года, а с 1 марта 2026 года правительство сможет определить перечень организаций, которые будут в порядке исключения маркировать алкогольную продукцию за пределами России.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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