Обвал цен на нефть усилился после ответа Китая на повышение пошлин Трампом

Мировые цены на нефть ускорили падение в среду на фоне новостей о том, что Китай объявил о введении дополнительной 50% пошлины на импорт продукции из США в ответ на рекордные тарифы Вашингтона для китайских товаров в размере 104%, вступившие в силу с 9 апреля. В итоге ответные пошлины Китая на американские товары выросли с 34% до 84%.

По мере обострения торговой войны между КНР и США на рынке нефти нарастает беспокойство по поводу возможной глобальной рецессии и перспектив спроса на топливо, пишет Investing.com.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE рухнули ниже $60 за баррель впервые с февраля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. В моменте стоимость «черного золота» опускалась даже ниже отметки $59 – до $58,4 за баррель. К 16:08 мск фьючерсы торговались на уровне $59,97.

Майские контракты на легкую американскую нефть WTI торгуются на уровне $56,76 за баррель, снизившись на 4,7%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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