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Китай ответил Трампу на введение рекордных пошлин на товары из КНР

Фото: FreePik

Китай в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в отношении продукции из КНР поднял тарифы для американских товаров до 84%. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление комиссии по тарифам Государственного совета КНР.

Тарифная комиссия Госсовета объявила о корректировке дополнительной тарифной ставки с 34% до 84% со вступлением в силу 10 апреля 2025 года с 12:01 по пекинскому времени.

«Китай призывает США немедленно исправить свою ошибочную практику, отменить все односторонние тарифные меры против Китая и надлежащим образом разрешить разногласия с Китаем посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения», – говорится в заявлении ведомства.

Решение США повысить пошлины на китайские товары «серьезно ущемляет законные права и интересы Китая, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и оказывает серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка, – заявили в Пекине. «Это типичный пример односторонних действий, протекционизма и экономического запугивания», – подчеркивается в заявлении.

Министерство торговли Китая, в свою очередь, объявило, что вводит экспортный контроль еще в отношении 12 американских компаний, а также вводит санкции против шести американских технологических компаний – Shield AI Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.

Напомним, накануне США повысили пошлины на ввоз китайских товаров с 54% до рекордных 104%, новые тарифы начали действовать с 9 апреля. Причиной этого решения в Белом доме назвали отказ Пекина отменить ответные пошлины на американские товары. В МИД КНР заявили, что Пекин примет «решительные и эффективные меры» для защиты своих законных прав и интересов.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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