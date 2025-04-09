Трамп заявил, что страны «целуют его в задницу», желая снизить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, на которые Вашингтон наложил новые таможенные тарифы, «целуют его в задницу», пытаясь договориться о заключении торговых сделок ради снижения пошлин.

«Уверяю вас, эти страны нам названивают, в задницу меня целуют, умирают от желания заключить сделку: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, давайте договоримся… Я что угодно сделаю, что угодно, сэр», – сказал Трамп, выступая на Национальной республиканской конференции конгресса (цитата по RT).

Кто конкретно ему звонил, Трамп не уточнил. В то же время американский лидер отметил, что власти Китая этого не делают, потому что они «гордые люди». Вместе с тем, Трамп обвинил КНР в манипуляциях своей валютой, чтобы смягчить последствия американских пошлин. Президент США при этом выразил уверенность, что китайские власти хотят заключить торговую сделку. Он добавил, что пошлины против Китая в размере 104% будут действовать до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что пошлины ежедневно приносят США $2 млрд. По его утверждению, более 70 стран готовы договариваться с Вашингтоном о тарифах.

Министерство торговли Китая назвало заявления Трампа «шантажом», заявив, что Пекин будет бороться с пошлинами «до конца». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, в свою очередь, заявил, что Пекин примет «решительные и эффективные меры» для защиты своих законных прав и интересов в ответ на пошлины Трампа в размере 104%.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube