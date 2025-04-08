Плюс 104%: Белый дом подтвердил введение рекордных пошлин против Китая

Вашингтон подтвердил готовность повысить пошлины на китайские товары на 104%. Эту информацию подтвердила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Сегодня вечером американские СМИ сообщили, что пошлины США на импорт из Китая достигнут отметки в 104%. Канал CNBC, публикацию которого цитирует «Интерфакс», отмечает, что США были готовы пересмотреть свою позицию, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

Представитель Белого дома заявила, что президент Трамп будет «невероятно щедр», если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, но пока таких сигналов не поступало.

«Президент хотел, чтобы я сообщила, что, если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», – сказала Левитт (цитата по РИА «Новости»), подчеркнув, что американский лидер в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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