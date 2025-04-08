российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 апреля 2025, 21:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Плюс 104%: Белый дом подтвердил введение рекордных пошлин против Китая

Фото: pixabay.com

Вашингтон подтвердил готовность повысить пошлины на китайские товары на 104%. Эту информацию подтвердила представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Сегодня вечером американские СМИ сообщили, что пошлины США на импорт из Китая достигнут отметки в 104%. Канал CNBC, публикацию которого цитирует «Интерфакс», отмечает, что США были готовы пересмотреть свою позицию, если бы Китай отказался от ответных пошлин на американские товары. Однако в Пекине заявляли, что не собираются идти на уступки.

Представитель Белого дома заявила, что президент Трамп будет «невероятно щедр», если Китай изъявит желание договориться о пошлинах, но пока таких сигналов не поступало.

«Президент хотел, чтобы я сообщила, что, если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», – сказала Левитт (цитата по РИА «Новости»), подчеркнув, что американский лидер в любом случае будет отталкиваться от интересов Штатов.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / США

Вашингтон озвучил Ирану новый ультиматум / Трамп потерял на пошлинах почти $500 млн / «Договоренности с киевской кликой невозможны»: Россия в Совбезе ООН заявила о серьёзности своих намерений / МИД России готовится к новому раунду переговоров с Вашингтоном / США выводят военный контингент из аэропорта Жешува на польско-украинской границе / США хотят применять боевые дроны против наркокартелей в Мексике / Трамп пригрозил повысить пошлины для Китая ещё на 50% / ЕС объявил об ответных мерах на американские пошлины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Финансы, Экономика, Китай, США,