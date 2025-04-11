Президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для десятков государств мира. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для некоторых государств она оказалась значительно выше. По мнению экспертов, этот шаг свидетельствует не о силе США, а о кризисе существующей там модели экономики. Об этом рассуждает кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ Андрей Коряковцев.

«Как верно отметил экономист Василий Колташев, у Америки сейчас не хватает собственных товаров, чтобы закрывать внешнеторговый дефицит. Торговый дисбаланс с ЕС у США огромный, а чем его закрыть? Торговать-то особо нечем. Вот Трамп и задрал тарифы.

То есть повышение тарифов со стороны США – это проявление их производительной слабости, а не силы. Это прямое признание краха так называемой «экономики услуг, «рентной экономики» и прочего «посткапитализма». Но что дальше? Если мы, отвечая на этот вопрос, используем только «-измы» (протекционизм, неомеркантилизм), мы говорим правильно, но этого недостаточно. Надо объяснить, что за этим следует.

А практически за этим следуют проблемы, решение которых требуют от Трампа ни больше ни меньше, как качественного изменения социальной базы предпринятых реформ. Что это за проблемы?

Перезапуск производства требует глубокого реформирования социальной сферы, и прежде всего образования и здравоохранения. В предшествующие десятилетия они были заточены под идеологические задачи куда в большей степени, чем советские аналоги (хотя нас убеждали в обратном). Специалистов американское государство предпочитало не воспитывать, а покупать, переманивать. Такая стратегия потянула на дно всю социалку. Сейчас требуется её выстраивать заново. Возможно ли это сделать средствами рынка? Конечно. В США были университеты с первоклассной наукой и дававшие прекрасное образование. Но они развивались веками. А Трампу сейчас необходимы быстрые изменения: на него давят не только внешние конкуренты, но и внутренние. Рынок – это долго. Что-либо изменить в социальной сфере возможно, только ограничивая рыночные связи в пользу административно-бюрократических. Для этого нужно сильное государство, то есть – чиновничество, определенным образом мотивированное и модернистски воспитанное, если уж не в сталинском, то хотя бы в буржуазно-просветительском духе.

Но в современной американской культуре Марк Твен и Бенджамин Франклин находятся там же, где в современной российской – Чернышевский и Герцен: в единственном абзаце школьного учебника, и на том спасибо. Я надеюсь, вы поняли, что это метафора, и речь не столько о данных персонах, а о мыслительной традиции, которую они олицетворяют. Вот она-то в США почти уничтожена (как и в России, кстати, но, надеюсь, у нас в меньшей степени). Интеллектуальный потенциал американской профессуры перечеркнут неолиберальными теориями и постмодернизмом – этой настоящей современной контрреволюцией. В их духе воспитаны несколько поколений американских и европейских преподавателей.

Поэтому вопрос – и он не получает ответа: откуда Трамп будет брать кадры, способные переломить ситуацию в образовании и здравоохранении? У Трампа нет кадров не только для того, чтобы реформировать социалку. Боюсь, у него их не хватит и для того, чтобы превратить «Ржавый пояс» вновь в Железный.

Одним словом: вся совокупность задач, стоящих перед Трампом, выходит за пределы простого буржуазного реформирования. Они могут быть решены только на базе расширения бюрократического администрирования, включая прямые силовые методы, столь любимые сталинскими экономистами, тем же Г. Струмилиным. Это предполагает наличие в США сильной высшей политической бюрократии, осознавшей себя в качестве субъекта, противостоящего буржуазии в целом и буржуазному рабочему классу, которого ей придётся усмирять ради «грэйтэгейна». Её формирование будет означать слом всей политической системы страны.

Спойлер: при Трампе этого не произойдет, и он вряд ли понимает необходимость этого. Его социальные средства не соответствуют декларируемым целям.

Это не значит, что Трамп обречен на абсолютное поражение, как мечтают байденисты. Суть в том, что его победы будут происходить не по причине собственной силы, а по причине слабости противника. Это сразу суживает потенциал его проекта: снова стать мировым лидером США уже не смогут, а вот статус региональной державы, выделяющейся среди Мексики, Канады и прочих колумбий, они сохранят.

Но не более того.

Однако в процессе достижения хотя бы этого «грейтэгейна», Америка изменится до неузнаваемости».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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