Работу «ветхого» флота в России предлагают ограничить

Средний возраст речного флота в России превышает 40 лет, что уже приводит к серьезным авариям. В «Объединенной судостроительной корпорации» предложили властям ограничить работу «ветхого» флота и проработать меры поддержки.

Использование устаревшего флота, в первую очередь эксплуатируемого на внутренних водных путях, несет угрозу безопасности навигации и экологические риски, говорится в письме ОСК, направленном президенту Владимиру Путину. ОСК предлагает ограничить использование «ветхого» флота и масштабировать программу поддержки спроса, учитывающую платежеспособность заказчиков, передает «Интерфакс».

Глава государства поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Виталию Савельеву проработать вопрос, напомнив о том, как решалась схожая проблема с парком старых железнодорожных вагонов.

ОСК совместно с судовладельцами также разрабатывают предложения не только в вопросе ограничения использования выбывающего флота, но и по стимулированию строительства современных судов на отечественных предприятиях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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