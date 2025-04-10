Правительство рассматривает возможности продления семейной ипотеки

Правительство России рассматривает возможность продления программы семейной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью газете «Известия».

При текущей ставке объем бюджетных затрат превысит 1 трлн руб., добавил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в планах правительства – расширение программы ипотечного кредитования. Темпы реализации ипотеки на Дальнем Востоке пока не соответствуют ожидаемым показателям, считают власти. Кроме того, предполагается нарастить объемы ипотечного кредитования на новых территориях. Вместе с тем, программа IT-ипотеки сейчас фактически приостановлена из-за отсутствия дополнительной поддержки для банков.

«Самое главное сегодня – создать условия, чтобы люди, которые вложились в жилье, знали, что оно будет достроено», – заявил Хуснуллин.

Власти также планируют увеличить объем субсидируемого кредита. По его словам, 6 млн руб. по России уже не хватает для покупки жилья. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимит составляет 12 млн.

В феврале объем выдачи ипотечных кредитов по программам господдержки вырос до 195,8 млрд руб., что на 86,3% больше, чем в январе. Из этой суммы 172,9 млрд руб. пришлось на семейную ипотеку, уточняет газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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