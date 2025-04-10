В НАТО обеспокоены негативным влиянием пошлин США на бюджет альянса

Американские пошлины могут повлиять на решение стран-членов НАТО об увеличении взносов на оборону. Такое опасение высказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«Мы обеспокоены влиянием ответных тарифных мер на отдельные государства-члены, поскольку это может оказать влияние на бюджеты в то время, когда мы пытаемся увеличить расходы на оборону», – сказал Рютте в интервью японскому телеканалу NHK.
По мнению генсека НАТО, тарифы Трампа могут бросить тень на усилия Европы по укреплению своего оборонного потенциала.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами.
Брюссель, Зоя Осколкова
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