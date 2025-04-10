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Четверг, 10 апреля 2025, 15:33 мск

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В НАТО обеспокоены негативным влиянием пошлин США на бюджет альянса

Фото: официальный сайт НАТО

Американские пошлины могут повлиять на решение стран-членов НАТО об увеличении взносов на оборону. Такое опасение высказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Мы обеспокоены влиянием ответных тарифных мер на отдельные государства-члены, поскольку это может оказать влияние на бюджеты в то время, когда мы пытаемся увеличить расходы на оборону», – сказал Рютте в интервью японскому телеканалу NHK.

По мнению генсека НАТО, тарифы Трампа могут бросить тень на усилия Европы по укреплению своего оборонного потенциала.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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