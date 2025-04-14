Производители мебели просят ввести заградительные пошлины на импорт

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) обратилась в Минпромторг с просьбой ввести заградительные пошлины на импортную мебель из недружественных стран. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Мебельщики обосновывают свою инициативу необходимостью защиты внутреннего рынка на фоне тенденции к восстановлению поставок из-за рубежа. По мнению АМДПР, рост спроса на импортную мебель приведет к снижению объемов российского производства.

В Минпромторге пока не получили обращение, однако отметили, что готовы рассмотреть вопрос пошлин на зарубежную мебель в рамках рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В 2021 году объем продаж импортной мебели в России составил 184 млрд рублей, но затем поставки сокращались из-за санкций и логистических ограничений. По итогам 2023 года импорт мебели упал на 30,4%, до 128 млрд рублей. Тогда продукция из недружественных стран составила 22% от этого объема. Мебельная ассоциация заявляет, что объем реализации мебели из недружественных стран, в том числе из Италии и Германии, за прошлый год превысил 30 млрд рублей, а пошлина на импортную мебель небольшая – от 9 до 12%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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