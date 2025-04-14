Британия направила Киеву второй транш кредита за счет российских активов

Лондон направил Киеву второй транш кредита в размере 752 млн фунтов стерлингов ($991 млн). Об этом сообщило министерство финансов Великобритании.
«Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 млрд фунтов, который был разделен на три отдельных транша», – уточняется в сообщении.
По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, слова которого приводит «Прайм», средства будут направлены на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта техники.
Первый транш в размере 752 млн фунтов был передан Украине в начале марта. Предполагается, что последняя часть будут направлена в 2026 году.
Лондон, Анастасия Смирнова
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