Британия направила Киеву второй транш кредита за счет российских активов

Лондон направил Киеву второй транш кредита в размере 752 млн фунтов стерлингов ($991 млн). Об этом сообщило министерство финансов Великобритании.

«Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 млрд фунтов, который был разделен на три отдельных транша», – уточняется в сообщении.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, слова которого приводит «Прайм», средства будут направлены на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта техники.

Первый транш в размере 752 млн фунтов был передан Украине в начале марта. Предполагается, что последняя часть будут направлена в 2026 году.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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