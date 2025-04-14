российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 апреля 2025, 22:12 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Британия направила Киеву второй транш кредита за счет российских активов

Лондон направил Киеву второй транш кредита в размере 752 млн фунтов стерлингов ($991 млн). Об этом сообщило министерство финансов Великобритании.

«Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на 2,26 млрд фунтов, который был разделен на три отдельных транша», – уточняется в сообщении.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, слова которого приводит «Прайм», средства будут направлены на закупку средств ПВО, артиллерии и запчастей для ремонта техники.

Первый транш в размере 752 млн фунтов был передан Украине в начале марта. Предполагается, что последняя часть будут направлена в 2026 году.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Дрон ВСУ ранил жителя Белгородской области / Москва и Вашингтон пока не согласовали параметры сделки по Украине – Лавров / Трамп установил дедлайн по прекращению огня на Украине / Украинские дроны убили еще трех жителей Курской области / Американский лидер пообещал «очень хорошие предложения» по Украине / Над Крымом и Курской областью сбили четыре беспилотника / Трамп выступил с обвинениями в адрес Зеленского / «Там была очередная «сходка»: глава МИД России прокомментировал удар по Сумам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Европа, Украина,