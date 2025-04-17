Пасхальный набор дешевле всего стоит в Мордовии, дороже – на Чукотке

Специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР) подсчитали стоимость набора продуктов к Пасхе. Кулич, яйца и творожная пасха на семью из четырех человек дешевле всего обойдутся жителям Мордовии, а больше всех придется заплатить на Чукотке.

«Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью в Россия составила 495 рублей 35 копеек. Рост стоимости по отношению к прошлогодней Пасхе составил 11,7%», – говорится в результатах исследования Индекс «Пасхи-2025».

По федеральным округам дешевле всего приготовление к Пасхе обойдется в Приволжском федеральном округе 428 рублей 6 копеек. Дороже всего продукты обойдутся в Дальневосточном федеральном округе – 646 рублей 84 копейки.

В топ российских регионов с самой минимальной стоимостью вошли: Республика Мордовия (397,28 рубля) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рубля), Кировская область (412,35 рубля), Нижегородская область (414,57 рубля).

Список самых дорогих по этому показателю регионов возглавил Чукотский автономный округ (847 рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (769,87 рубля), Камчатский край (753,34 рубля), Сахалинская область (738,46 рубля) и Республика Саха (673,83 рубля).

В ЦСР также отметили, что рост цен на пасхальный набор превысил общую инфляцию (10,3%) в 33 регионах страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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