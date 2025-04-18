В России появились псевдопроизводители обуви

Треть российской обуви приходится на суррогат. Псевдопроизводители ввозят товар «серыми» схемами, а затем выдают его за изготовленный в стране, что позволяет компаниям получать кредиты и участвовать в госзакупках.

Правительство начало борьбу с такими псевдопроизводителями, пишут «Известия». В мае оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) должен составить список предприятий, которые называют себя отечественными изготовителями, но по факту ими не являются. Далее к работе подключится Роспотребнадзор и проведет массовые проверки.

Проблема стала заметной в конце 2024 – начале 2025 годов, когда в РФ начала действовать обязательная маркировка обуви, до этого с 2020-го в отрасли шел эксперимент. Были обнаружены расхождения между данными Росстата и информацией, полученный из системы «Честный знак». За III квартал 2024 года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, именно на них ЦРПТ выдал марки, а вот Росстат получил от наших предприятий более скромные сведения – расхождение составило 39 млн пар. Это может говорить о том, что в России выдают за отечественный товар импортную обувь либо это незаконно изготовленная в стране продукция.

Общий объем продаж обуви в России ежегодно составляет около 550-580 млн пар, на отечественные предприятия приходится до 120 млн пар, оставшаяся часть – это импорт (до 340 млн). Всего около 120 млн пар на рынке эксперты оценивают как контрафакт и незаконный оборот.

Российские легальные предприятия теряют рынок, он уже на 80% состоит из импортной обуви, на этом фоне производство отечественной продукции притормаживает. Кроме того, безопасность продукции, которая оформлена с нарушением отечественных законов, никто не оценивает.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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