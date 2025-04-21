Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2025 год

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2025 году с 4,5% до 7,6%. Об этом говорится в проекте сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы, внесенной Минэконовики на рассмотрение в правительство РФ.

Вместе с тем, в ведомстве прогнозируют снижение инфляции до 4% в 2026 году, передает «Интерфакс». Такая динамика сохранится до 2028 года, ожидают в МЭР.

Напомним, согласно данным Росстата, инфляция в России с начала года к 14 апреля составила 2,99%, годовая инфляция на эту дату превышала 10,3%.

Представитель Минэкономики, отвечая на вопрос о пике годовой инфляции в РФ, заявил, что снижение показателя «увидим летом»», если «пойдет как положено с сезонностью и урожаем, а Минсельхоз говорит, что с урожаем все будет хорошо». При этом, указал он, «начнется ли это в мае или июне, сейчас сказать сложно».

В то же время Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России в текущем году на уровне 2,5%, понизило прогноз цены нефти Brent с $81,7 до $68 за баррель. Минэкономики также уменьшило прогноз по среднегодовому курсу доллара с 96,5 до 94,3 рубля. На конец 2025 года министерство оставило прогноз курса доллара без изменений – 98,7 рубля.

Вместе с тем в МЭР ожидают реальный рост зарплат россиян в этом году на уровне 6,8% вместо прогнозировавшихся в сентябре 2024 года 7%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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