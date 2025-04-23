Российские банки стали ужесточать условия для клиентов, которые пользуются кредитками, не платя проценты

Российские банки меняют свои подходы к клиентам, которые пользуются кредитками только в беспроцентный период. Некоторым из них снижают лимиты или блокируют расходные операции, вынуждая уходить в другие финансовые организации, сообщает РБК.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с резким ростом процентных ставок в России и торможением розничного кредитования.

На урезание лимитов по кредиткам активно жалуются клиенты «Уралсиба» и держатели карт Альфа-банка, следует из отзывов пользователей Banki.ru, размещенных с начала апреля.

Аналогичные обращения также писали клиенты Ренессанс банка, Совкомбанка, Т-банка.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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